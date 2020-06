Vakantiereizen mogen sinds maandag officieel weer naar een deel van Europa: code oranje is door de overheid voor onder meer Italië, Duitsland en Frankrijk veranderd in code geel. Vliegmaatschappijen verruimen hun bestemmingen ook langzaamaan. Desondanks is de situatie nog altijd onzekerder dan gewoonlijk. Wat betekent dit voor onze vakanties dit jaar?

De reclames van de afgelopen tijd spreken boekdelen: de Hollandse vakantieparken vliegen je om de oren, marktleider TUI voert de slogan "Vakantie is hier", en D-reizen opent de website met een "top 10 leukste vakanties in Nederland". "Onze focus op Nederland was noodgedwongen", zegt woordvoerder Petra Kok van TUI, dat zich gewoonlijk vooral buiten de landsgrenzen oriënteert.

Dat laatste kan sinds maandag gelukkig ook weer. De berichten van vliegmaatschappijen buitelen niet voor niets over elkaar heen. Ryanair herstelt vanaf juli dertig vliegroutes van en naar Nederland, easyJet hervat vluchten vanaf 22 Europese luchthavens en Transavia doet vanaf 2 juli weer zestig bestemmingen aan.

“Mensen gaan niet zeggen: ik boek nu drie vakanties achter elkaar.” Mirjam Dresmé, woordvoerder ANVR

'Blij met de landen waar we weer naartoe kunnen'

"De kleur geel is nog nooit zo belangrijk geweest", zegt woordvoerder Mirjam Dresmé van brancheorganisatie Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR). "Het is een speciale dag: we mogen eindelijk weer. Verre reizen lijken er vooralsnog niet in te zitten, maar we zijn in ieder geval blij met de landen waar we binnen Europa weer naartoe kunnen."

Dat sentiment leeft ook bij TUI: "We zijn hoopvol en staan klaar. Want mensen willen op vakantie; dat staat vast."

Het is hoog tijd, volgens de branche. ANVR vertegenwoordigt zo'n driehonderd reisorganisaties en ziet dat veel van hen het erg moeilijk hebben na vier maanden waarin praktisch niets kon. Hoewel veel bedrijven creatief werden door een groot aanbod in Nederland op poten te zetten, blijven ook zij met een gat aan inkomsten zitten dat niet kan worden ingelopen. "Mensen gaan niet zeggen: ik boek nu drie vakanties achter elkaar."

Ook problematisch is dat veel van de reizen die nu worden geboekt, betaald worden met vouchers van vakanties die niet door konden gaan. Dat levert kortom geen nieuwe inkomsten op. "Van dat omboeken krijg je als reisorganisatie geen vet op je botten", aldus ANVR-woordvoerder Dresmé.

Daarnaast was niet voor elke aanbieder een tijdelijke 'Hollandse' invulling mogelijk. "Een aantal van onze leden boekt voornamelijk verre reizen, dus voor hen is het nog steeds een zware dobber."

“De boekingen komen mondjesmaat binnen.” Petra Kok, woordvoerder TUI

Spanje, Griekenland en Turkije staan nog op oranje

De lijst met geoorloofde vakantielanden is wat de branche betreft overigens ook nog verre van compleet: populaire bestemmingen zoals Spanje, Griekenland en Turkije worden gemist.

"Als we die landen van oranje op geel zien springen, gaat dat echt verlossing brengen", denkt ook TUI-woordvoerder Kok. Volgens haar zoeken consumenten meer naar die landen en zijn mensen mede daarom nog terughoudend in hun boekingen. "Die komen nu maar mondjesmaat binnen."

Ook is er nog angst om te boeken omdat mensen denken dat ze niet terug worden gehaald als het virus op hun bestemming oplaait. Dat klopt echter niet, verzekert de brancheorganisatie. "Veel mensen hebben de boodschap van Mark Rutte over repatriëren verkeerd begrepen. Reizigers worden hoe dan ook kosteloos teruggehaald; dat is de wettelijke plicht van elke reisorganisatie. Alleen als je zelf een vlucht boekt, is het een ander verhaal."