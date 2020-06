Het aantal vluchten van en naar luchthaven Schiphol lag eind mei op ruim tweehonderd vluchten per dag, waar dat er aan het begin van die maand nog 150 waren. Voor juni voorziet de luchthaven een verder toename tot circa 350 vluchten per dag.

Dat heeft Schiphol maandag bekendgemaakt bij de publicatie van de maandelijkse vervoercijfers. Vorig jaar ging het in dezelfde periode nog om tegen de vijftienhonderd vluchten per dag. Het aantal passagiers lag in mei met iets meer dan 200.000 zo'n 97 procent lager dan in mei vorig jaar.

Begin juni liep het aantal reizigers per dag weer op richting de 10.000. De laatste keer daarvoor dat Schiphol deze aantallen telde, was eind maart. Daarna nam het aantal vluchten en passagiers als gevolg van de coronabeperkingen drastisch af. "De verwachting is dat het aantal reizigers de komende weken oploopt naar 30.000 tot 40.000 per dag", zegt Schiphol.

"Deze ontwikkelingen zijn onder andere afhankelijk van luchtvaartmaatschappijen die hun netwerk gedeeltelijk verder opstarten en van landen die hun grenzen al dan niet openen."

Het totale aantal vluchten is in mei van dit jaar 87 procent lager uitgekomen dan in mei 2019. Het aantal vrachtvluchten verdubbelde ruimschoots, tot dik 2.500. Dat wil niet zeggen dat er ook meer vracht van en naar Schiphol werd gevlogen, want een groot deel van de vracht door de lucht wordt juist door passagiersvliegtuigen meegenomen.

"Door aanzienlijk minder passagiersvluchten met vracht in het ruim, is het totale vervoerde tonnage afgenomen met 22 procent", aldus Schiphol.