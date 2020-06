Nu HEMA eindelijk zicht heeft op een structureel betere financiële positie, zal het aantal winkels in Nederland eerder toe- dan afnemen. Sowieso kan weer geïnvesteerd worden in de ruim 580 filialen. Dat zegt HEMA-topman Tjeerd Jegen maandag in gesprek met NU.nl.

"We hebben er in dertien jaar tijd financieel gezien niet zo goed voor gestaan als nu", zegt Jegen duidelijk opgelucht. "De hoge schuld hing altijd als het Zwaard van Damocles boven ons hoofd."

Maandag werd bekend dat HEMA overeenstemming heeft bereikt met een groep schuldeisers over het significant verminderen van de schuld, van 750 miljoen naar 300 miljoen euro. De schuldeisers worden in ruil daarvoor volledig eigenaar van HEMA. "Het is een goede dag voor HEMA hoewel we een dubbel gevoel hebben met betrekking tot Marcel Boekhoorn, met wie we zeer prettig hebben samengewerkt."

Boekhoorn gooide zondag al de handdoek in de ring, hij kon niet tot overeenstemming met de schuldeisers en besloot geen geld meer in het HEMA-avontuur te steken. Ondanks het dubbele gevoel spreekt Jegen van "een goede dag voor HEMA".

Beschikbaarheid producten wordt beter

Met meer dan 580 winkels, waarvan 60 procent eigen zaken, is Nederland al behoorlijk afgedekt, toch sluit de topman het openen van nieuwe filialen zeker niet uit. "We kijken altijd naar nieuwe woonwijken. Dan proberen we daar een HEMA neer te zetten. Er zullen zeker geen winkels verdwijnen", verzekert hij.

Ook het personeel hoeft niet te vrezen voor hun toekomst bij het bedrijf. "Nu we meer financiële lucht hebben, kunnen we ook meer investeren in personeel. Bij onze grootste winkels investeren we in een nieuw restaurantconcept, met onder andere live cooking en dat levert juist meer werkgelegenheid op."

Aan de klanten zegt de HEMA-CEO toe dat collecties minder snel zullen worden gewisseld en de beschikbaarheid van producten beter wordt.

Toen zakenman Boekhoorn HEMA in 2018 kocht, was men ook heel positief over de toekomst, maar dat bleek van korte duur. "We hebben nu echt meer lucht, bovendien zit de omzet weer bijna op het niveau van voor de coronacrisis", licht Jegen toe. "In de restaurants mogen we straks weer meer mensen ontvangen, in de stationswinkels zal het drukker worden en hetzelfde geldt voor de grote steden."

De strategie om van HEMA meer een merk te maken dan een winkel, wordt voortgezet. HEMA werkt al samen met Wehkamp en Jumbo en wil meer partnerschappen aangaan. "Bol.com is ook een prachtig bedrijf", antwoordt Jegen op de vraag of dat een partner zou kunnen zijn. "In Frankrijk werkten we al samen met Franprix en inmiddels ook met de supermarktketen Géant en Casino. Frankrijk wordt steeds belangrijker."

“HEMA is geen auto op Marktplaats waar je een bod op doet.” Tjeerd Jegen

Over Blokker, dat aankondigde een bod op HEMA te willen gaan doen, is de HEMA-topman op het moment minder enthousiast. "Ik vind het ongepast om het nu te hebben over het doen van een bod terwijl dit helemaal niet aan de orde is. We hebben net overeenstemming met de schuldeisers en zij zijn nu eigenaar." Jegen is zich er terdege van bewust dat obligatiehouders doorgaans niet voor de lange termijn winkeleigenaar worden.

"Dat laat onverlet dat HEMA geen auto op Markplaats is waar je even een bod op doet. Stel dat de obligatiehouders op termijn HEMA van de hand willen doen, dan volgt dat proces dan."