De export van goederen kwam in de maand april 11,2 procent lager uit dan in april vorig jaar. Dat is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de grootste krimp sinds juni 2009, meldt het statistiekbureau maandag.

"In april zijn er vooral minder transportmiddelen en machines uitgevoerd." De daling raakte vooral producten van Nederlandse bodem, die markt kromp harder dan de wederuitvoer. De uitvoer van goederen is goed voor drie kwart van alle export, over diensten publiceert het CBS niet maandelijks.

Ook de goederenimport daalde behoorlijk in de eerste volle maand van de lockdown, met 8 procent. "Dit is de grootste krimp na oktober 2009. Er werden vooral minder transportmiddelen, machines en kleding ingevoerd dan een jaar eerder."

Het CBS kijkt ook elke maand naar de omstandigheden voor de export in de lopende maand, voor juni zijn die slechter dan in april het geval was. "Dat komt vooral doordat de krimp van de Duitse industriële productie aanzienlijk groter was."