Themapark Disneyland in Hongkong gaat op 18 juni weer open voor publiek. Eerder konden bezoekers in Sjanghai ook weer op de foto met Mickey Mouse en kornuiten. Bij beide parken gelden beperkingen voor het aantal bezoekers

Disneyland Hongkong ging eind januari dicht als gevolg van de uitbraak van COVID-19. De laatste tijd ligt het aantal besmettingen in Hongkong laag.

Overal in het park gelden capaciteitsbeperkingen en zijn maatregelen genomen om het houden van voldoende afstand te borgen. Ook de hotels die bij het park horen, gaan weer open. Bezoekers kunnen op plekken door het hele park de handen ontsmetten.

Bij aankomst wordt de temperatuur van de bezoekers gemeten, ze moeten bij het reserveren al een gezondheidsverklaring invullen en iedereen moet mondkapjes dragen in het park. Disneyland Hongkong Resort is een joint venture van Walt Disney en de lokale overheid, waarbij de laatste meerderheidsaandeelhouder is.

Disneyland Sjanghai ging vorige maand weer open, het Europese themapark in Parijs is nog dicht en heeft nog niet bekendgemaakt wanneer de deuren weer opengaan.