Ondanks het feit dat de horeca in mei nog dicht was, trok de bierverkoop al wel weer behoorlijk aan ten opzichte van de maanden ervoor. In de maand mei bleef de daling van de bierverkoop ten opzichte van een jaar eerder beperkt tot 7 procent.

Dat blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van de Nederlandse Brouwers. In maart, toen de horeca halverwege de maand abrupt werd gesloten, was de daling 36 procent en in april 32 procent.

"In tegenstelling tot april, zien we in mei wel een stijging van het thuisverbruik", aldus de gezamenlijke bierbrouwers. "Maar dit maakt nog steeds het grote verlies van de bierverkoop in de horeca niet goed."

Volgens de brancheorganisatie krijgt ook de export flinke klappen. “Nederlandse bierbrouwers zijn de op drie na grootste bierexporteur van de wereld. De cijfers laten zien dat door de wereldwijde Covid-19 maatregelen de export in mei met 40 procent is gedaald.”

In 2019 werd van de totale Nederlandse bierproductie 56 procent geëxporteerd. "De verwachting is dat ook in de toekomst de export flink last blijft houden van de restricties in de horeca en evenementen die niet doorgaan."

Grote brouwers als Heineken en AB InBev gaven eerder al aan dat door het wegvallen van de verkopen in de horeca het verkochte volume zo'n 30 procent lager lag.