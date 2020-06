Nachtwerkers bij Tata Steel in IJmuiden hebben in de nacht van zondag op maandag opnieuw hun werk stilgelegd, meldt vakbond FNV. Het is de derde dag sinds woensdag dat medewerkers van het staalbedrijf staken. Deze keer is de productie van verpakkingsstaal neergelegd.

Sinds 22.00 uur zijn door de nachtdienst de werkzaamheden stilgelegd.

"We hebben de afgelopen dagen niks gehoord van de directie op onze eisen. We blijven net zo lang doorstaken en actievoeren tot het doordringt bij de directie dat de mensen van Tata Steel zekerheid willen", zegt FNV-bestuurder Roel Berghuis.

Het is al tijden onrustig bij de staalfabriek in IJmuiden, de vroegere Hoogovens. Het Indiase moederbedrijf Tata zou tot duizenden banen willen schrappen bij de Europese staalbedrijven. Woensdag werd er voor het eerst in 28 jaar tijd gestaakt door medewerkers van het bedrijf.

De staking van zondagavond zorgt ervoor dat de verpakkingen voor onder meer ingeblikte groenten of babyvoeding niet meer geleverd kunnen worden.

"Momenteel is de vraag naar verpakkingsstaal groot en klanten wachten op het materiaal. Dit is dus een grote verstoring van de productie, waarmee de medewerkers willen laten zien dat het ze ernst is", verklaart Berghuis.