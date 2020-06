Warenhuisketen HEMA zit in de afrondende fase van de onderhandelingen met een groep schuldeisers, nadat eigenaar Marcel Boekhoorn eerder op zondag de handdoek in de ring gooide. "HEMA is optimistisch over de uitkomst van de gesprekken met die schuldeisers en over de toekomst", zo laat het bedrijf weten in een verklaring.

HEMA is nu nog in handen van Marcel Boekhoorn via zijn investeringsmaatschappij Ramphastos Investments. Dat bedrijf nam HEMA inclusief de schulden in 2018 over. Een klein deel van die schulden moest maandag afgelost worden, maar daarmee bleef het grootste deel nog open staan. Boekhoorn liet zondag weten dat hij niet tot overeenstemming kon komen met de belangrijkste schuldeisers.

Volgens HEMA is de groep schuldeisers bereid te praten over herfinanciering "met als doel om de schulden fors terug te brengen". De schuldeisers zouden ook bereid zijn nog meer geld in HEMA te steken, zodat het bedrijf weer meer financiële armslag krijgt. Wanneer definitieve overeenstemming wordt bereikt, krijgen de schuldeisers een belang in het bedrijf.

"Vanaf de start van de besprekingen begin april, heeft de groep obligatiehouders (schuldeisers, red.) haar steun uitgesproken voor de strategie, het management en de medewerkers van de onderneming", aldus HEMA.

Blokker mengt zich in het HEMA-verhaal

Eerder op zondag mengde ook de eigenaar van winkelketen Blokker, Mirage Retail Group, zich in het HEMA-verhaal. Dat bedrijf liet weten een bod te willen doen op de winkels van HEMA.

De warenhuizen van HEMA zijn in de loop der jaren in verschillende handen geweest, onder andere van Lion Capital. Die investeerder liet HEMA achter met een grote schuldenlast, in de vorm van leningen ter grootte van 800 miljoen euro. Een bedrag van 50 miljoen euro moet op 15 juni afgelost worden. Als dat niet gebeurt, worden alle andere schulden direct opeisbaar.

Boekhoorn zegt dat hij sinds HEMA zijn eigendom is, meer dan 115 miljoen euro in het bedrijf te hebben gestoken. En bereid te zijn geweest 523 miljoen euro aan de schuldeisers te betalen. "Ik heb niet het idee dat de tegenpartij ons bod serieus in overweging heeft genomen", loet hij zondag weten.