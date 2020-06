HEMA-eigenaar Marcel Boekhoorn is er niet in geslaagd een overeenkomst te sluiten met de schuldeisers van de winkelketen. Boekhoorns investeringsmaatschappij Ramphastos had een bod van 523 miljoen euro neergelegd.

In een verklaring laat Boekhoorn weten teleurgesteld te zijn. "We hebben een fantastisch bod neergelegd, maar we hebben niet de indruk dat het bod serieus in overweging is genomen. Blijkbaar willen ze een markttest doen en kijken of er elders meer te halen is."

Boekhoorn nam in 2018 de winkelketen over van de Britse investeringsmaatschappij Lion en probeerde sindsdien de flinke schuldenlast te verlagen.

De afgelopen twee weken onderhandelde Boekhoorns investeringsmaatschappij met de schuldeisers. Dat heeft dus niet tot een oplossing geleid en dat betekent volgens het Financieel Dagblad dat HEMA maandag in handen komt van de schuldeisers, die de keten weer snel willen doorverkopen.

Naar verwachting zal de winkelketen weer worden doorverkocht door de schuldeisers. Eerder op zondag werd bekend dat Mirage Retail Group, eigenaar van de Nederlandse winkelketen Blokker, een bod op warenhuisketen HEMA gaat doen.

"We hebben donderdag de knoop doorgehakt en besloten dat we een bod gaan doen", aldus Mirage Retail Group. De hoogte van het bod is niet bekendgemaakt.

Het gaat weer beter met de omzet

Ook de HEMA heeft geleden onder de coronacrisis, maar het zou inmiddels weer de goede kant op gaan met het winkelbezoek en de omzet. Sinds 1 juni zijn de bijna honderd restaurants in de winkels ook weer open.

HEMA heeft wereldwijd bijna achthonderd winkels in twaalf landen. In totaal werken zo'n negentienduizend mensen voor HEMA. In Nederland gaat het om 9.500 eigen werknemers in de winkels van de HEMA en het Amsterdamse hoofdkantoor plus de franchisers.