Mirage Retail Group, eigenaar van Nederlandse winkelketen Blokker, doet een bod op warenhuisketen HEMA, zo bevestigt een woordvoerder van Mirage Retail Group zondag aan NU.nl na berichtgeving in De Telegraaf.

"We hebben donderdag de knoop doorgehakt en besloten dat we een bod gaan doen", aldus Mirage Retail Group. De hoogte van het bod is niet bekend gemaakt.

Het is nu afwachten of en hoe Marcel Boekhoorn, huidige eigenaar van HEMA, en de schuldeisers reageren op het bod.

HEMA verkeert al langere tijd in financieel zwaar weer. De hoge schulden zijn een erfenis uit het verleden, toen HEMA in handen was van een Britse investeringsmaatschappij.

In totaal gaat het om zo'n 800 miljoen euro aan schulden, waarvan 50 miljoen op maandag moet worden afgelost. Als dat niet gebeurt, worden alle andere schulden direct opeisbaar, wat het hele bedrijf en daarmee ook het voortbestaan van HEMA in gevaar kan brengen.