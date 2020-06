Nu de kappers een maand weer open zijn en het stof een beetje is neergedaald, is volgens vakorganisatie ANKO duidelijk dat het voorlopig niet meer wordt zoals het was. De omzetderving van de verplichte sluiting is niet helemaal ingelopen en de maatregelen zorgen voor extra omzetverlies.

"In mei heeft iedereen natuurlijk een topmaand gedraaid en hebben we een hoop omzetverlies goedgemaakt, maar je ziet dat we nu niet meer op de niveaus van voorheen zitten", zegt Gonny Eussen van de ANKO tegen NU.nl.

In de week voordat de kapperszaken daadwerkelijk weer open mochten, werden in drie dagen tijd evenveel afspraken geboekt als normaal gesproken in een periode van een maand. "Maar nu is iedereen geweest en zie je dat het wat rustiger wordt."

Kappers hanteren ook geen extra lange openingstijden meer, zoals in de eerste weken na de heropening wel gebeurde om alle coronakapsels te kunnen bijpunten. "Maar we kunnen nog steeds minder klanten tegelijkertijd in de zaak ontvangen in verband met de maatregelen en we zijn extra tijd kwijt met de hygiënevoorschriften", aldus Eussen.

Toen de kapperszaken op 11 mei de deuren weer mochten openen, liet de ANKO weten dat de kappers de prijzen zouden verhogen. "Dat heeft niet iedereen gedaan maar bij degenen die dat wel gedaan hebben helpt dat ook iets om verloren omzet goed te maken. Evengoed krijgen we de periode dat we dicht waren er niet meer bijgeknipt."

De kappersorganisatie heeft geen signalen gekregen van de leden dat er meer ziekmeldingen zijn dan voor de coronacrisis.