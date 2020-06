Zo'n beetje elke Nederlander heeft al minimaal een fiets en steeds meer mensen hebben behalve een gewone fiets ook een racefiets, mountainbike of e-bike. Volgens fietsenfabrikant Accell, marktleider in Europa, is de vraag naar sportieve fietsen en e-bikes significant toegenomen, mede dankzij het coronatijdperk.

"Mensen willen nu allemaal een mountainbike of racefiets", zegt CEO Ton Anbeek in gesprek met NU.nl. De totale vraag naar fietsen lag volgens de topman van het bedrijf, met het hoofdkantoor in het Friese Heerenveen, in de maand mei zo'n 25 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar.

Volgens Anbeek is dat voor een deel een inhaalvraag. "Ook al waren de winkels in Nederland niet dicht, consumenten waren wel voorzichtig met aankopen in de eerste periode van de lockdown. Het waren onzekere tijden en een fiets is een grote aanschaf." Traditioneel zijn de maanden maart, april en mei de maanden waar de fietsenverkopers het vooral van moeten hebben.

Mensen anticiperen op vakantie in eigen land

Maar mensen die een fiets wilden kopen, deden dat in mei vaak alsnog. "Daar kwam nog bij dat de sportscholen nog dicht zijn en mensen anticiperen op een vakantie in eigen land", zegt Anbeek. "Dat laatste zorgt vooral voor meer vraag naar e-bikes." De populariteit van elektrische fietsen neemt al jaren toe.

"We zien nu ook dat consumenten die al een e-bike hebben, na vier of vijf jaar een nieuwe willen met een groter bereik bijvoorbeeld of een krachtigere motor." De e-bike wordt volgens de fietsenproducent ook gezien als goed alternatief voor het openbaar vervoer, in deze coronatijd.

De totale afzetmarkt voor fietsen in Nederland ligt rond de 1 miljoen fietsen per jaar. "Waar racefietsen en mountainbikes met ongeveer 30.000 stuks maar een klein deel van uitmaken. Maar nu iedereen een sportieve fiets wil naast de gewone fiets, zal het totale fietsenpark groeien", aldus de Accell-CEO.

Aanbod blijft achter bij vraag

De vraag is volgens Anbeek nu nog steeds hoog, maar het aanbod begint daarbij achter te blijven. "De levertijden lopen op, de beschikbaarheid begint een probleem te worden. "Vanaf Chinees nieuwjaar (eind januari, red.) droogde de levering van frames al op. Sindsdien is de productie afgeschaald en omdat ook de vraag uitviel, zijn bestellingen uitgesteld."

Dat wreekt zich nu, nu niet alleen Accell maar alle fietsenmakers een toegenomen vraag ervaren en bestellingen naar voren willen halen. Onderdelen worden zelfs ingevlogen, wat een prijsopdrijvend effect heeft.

"Bij sommige winkels is geen fiets meer te koop", weet Anbeek. "Ook bij de winkels waar onze fietsen verkocht worden zullen problemen ontstaan. De hele industrie kan de vraag niet aan." Want de vraag naar fietsen is niet alleen in Nederland hoog, ook andere Europese landen ontdekken in deze tijd in toenemende mate de fiets als 'veilig' en schoon vervoermiddel. "Bepaalde modellen zijn nu al niet meer leverbaar."

Accell heeft merken als Batavus, Koga, Raleigh, Sparta en Babboe.