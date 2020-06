Britse parlementsleden noemen luchtvaartmaatschappij British Airways (BA) "een nationale schande" om hoe het bedrijf omspringt met werknemers en zich verzet tegen de quarantaineregels in het Verenigd Koninkrijk.

Volgens leden van de transportcommissie van het Britse parlement proberen British Airways (BA) en moederbedrijf IAG misbruik te maken van de coronacrisis door twaalfduizend werknemers te ontslaan en de arbeidsvoorwaarden van andere werknemers te verslechteren.

"Het is onacceptabel dat een bedrijf zoveel veranderingen wil doorvoeren onder het mom van de pandemie", aldus de voorzitter van de commissie in een zaterdag gepubliceerd rapport. "We zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat British Airways overleeft en het personeelsbestand op het maximale aantal houden dat overeenkomt met de nieuwe realiteit", zegt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij in een reactie.

Die nieuwe realiteit gaat volgens BA gepaard met een veranderde luchtvaartindustrie "in een sterk verzwakte wereldeconomie". De International Airline Group (IAG) is behalve het moederbedrijf van BA ook eigenaar van de Spaanse maatschappijen Vueling en Iberia, het Ierse Aer Lingus en LEVEL.

Overheid moet luchtvaart op de been helpen

BA ligt in de clinch met de vakbonden over de bezuinigingen die het bedrijf wil doorvoeren en is samen met de concurrenten easyJet en Ryanair een rechtszaak begonnen tegen de overheid over de quarantaineregels. Reizigers die in het Verenigd Koninkrijk aankomen, moeten veertien dagen in afzondering.

De transportcommissie steunt BA daarin en denkt ook dat deze regels de economie zullen schaden en ziet meer in reiscorridors tussen landen met eenzelfde risicoprofiel voor coronabesmetting. "Het staat buiten kijf dat de Britse overheid een manier moet vinden om de luchtvaart weer op de been te helpen."

BA zegt 20 miljoen pond per dag te verliezen als gevolg van het feit dat een groot deel van de vloot aan de grond staat. De Britten waren de eerste grote luchtvaartmaatschappij die voor deze drastische oplossing koos nadat steeds minder mensen nog wilden vliegen als gevolg van de uitbraak van COVID-19.