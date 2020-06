Warenhuisketen HEMA voelt zich gesteund door het initiatief van 'We love HEMA'. "Het is hartverwarmend om te zien hoe betrokken mensen zijn", zegt een woordvoerder van het bedrijf zaterdag tegen NU.nl.

De klok tikt voor HEMA. Aanstaande maandag moet een lening van het moederbedrijf van de keten van warenhuizen worden afgelost, anders worden de problemen alleen maar groter.

HEMA werd minder dan twee jaar geleden overgenomen door Marcel Boekhoorn, een welgestelde zakenman. Het bedrijf had toen al forse leningen uitstaan, die onder andere stammen uit de tijd dat het bedrijf in handen was van investeringsmaatschappij Lion Capital.

In totaal gaat het om zo'n 800 miljoen euro aan schulden, waarvan 50 miljoen op 15 juni moet worden afgelost. Als dat niet gebeurt, worden alle andere schulden direct opeisbaar, wat het hele bedrijf en daarmee ook het voortbestaan van HEMA in gevaar kan brengen.

HEMA heeft niets te maken met initiatief

De woordvoerder van HEMA geeft geen inhoudelijk commentaar op het initiatief 'We love HEMA'. De website heeft veel weg van de zogenaamde look and feel van HEMA maar het bedrijf heeft er niets mee te maken aldus de woordvoerder.

Het FD schrijft op de website dat Boekhoorn inmiddels een trucje heeft bedacht waardoor schuldeisers van HEMA veel minder geld zullen terugzien wanneer zij het warenhuisconcern in handen krijgen. Dat scenario is denkbaar als de 50 miljoen euro niet wordt betaald.

Het zou gaan om investeerders die zo'n 600 miljoen euro aan schuldpapier in handen hebben. HEMA liet eerder weten in gesprek te zijn met de schuldeisers om de schuldenlast terug te brengen.