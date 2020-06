De directie van Sanrio, het Japanse moederbedrijf achter het figuurtje Hello Kitty, brengt wijzigingen aan in het management. De directie wordt kleiner en de 92-jarige oprichter en huidige topman Shintaro Tsuji gaat met pensioen.

De wijzigingen gaan op 1 juli in, zo heeft het bedrijf bekendgemaakt. De aandeelhouders moeten formeel nog instemmen met de nieuwe structuur. Volgens een verklaring van het bedrijf zijn de wijzigingen nodig zodat beter kan worden ingespeeld op de "snel veranderende wereld".

Hello Kitty werd in 1973 geïntroduceerd en het meisje met het strikje in het haar, vaak aangezien voor een kat, werd een wereldhit. Het bedrijf erachter, Sanrio, bestaat dit jaar zestig jaar. "Op onze bestuursvergadering is vastgesteld dat de besluitvorming binnen het bedrijf sneller moet en we makkelijker moeten kunnen inspelen op het veranderende landschap."

Het aantal directieleden wordt teruggebracht van veertien naar negen. Het nieuwe management moet ook diverser worden, zegt het bedrijf in een verklaring naar de aandeelhouders. "De wereld verandert veel sneller dan ooit tevoren", zegt de scheidende CEO. "We zullen proactief veranderingen aanbrengen om daar gelijke tred mee te houden."

De 32-jarige kleinzoon Tomokuni Tsuji volgt de oprichter op als topman van het bedrijf.