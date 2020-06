De handelspraktijken van webgigant Amazon zijn het onderwerp van onderzoek door de autoriteiten in twee Amerikaanse staten. Dat melden bronnen aan The Wall Street Journal en The New York Times.

Het zou gaan om onderzoeken in Californië en Washington. In beide gevallen richt het onderzoek zich op hoe Amazon omgaat met de partners, die hun spullen via het platform van Amazon verkopen. Zo zou Amazon het moeilijk maken voor die bedrijven om hun artikelen ook via andere platforms te verkopen.

In Europa loopt ook al een onderzoek naar praktijken van het bedrijf van de inmiddels rijkste man ter wereld, Jeff Bezos. Hier ligt Amazon om soortgelijke redenen onder vuur, omdat het bedrijf zowel eigen producten als die van anderen verkoopt en derden daarbij mogelijk benadeeld worden.