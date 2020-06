Het voelt misschien druk op straat, maar dat is het niet. In zowel kleine plaatsen als middelgrote en grote steden zijn in de centra nog altijd bijna 60 procent minder mensen op straat dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. Dat blijkt uit data van bureau RMC, dat de drukte meet aan de hand van geanonimiseerde wifi-signalen.

"Het voelt nu snel als heel druk omdat het een paar weken geleden zo goed als uitgestorven was in de centra. Maar wanneer we kijken naar het verschil tussen nu en vorig jaar, dan zitten we landelijk gezien op nog niet de helft van de drukte vergeleken met de eerste helft van juni vorig jaar", aldus directeur Huib Lubbers van RMC.

Het bureau heeft gekeken naar de gegevens over de drukte in de centra van kleine-, middelgrote- en de vijf grootste steden vanaf begin februari tot begin juni. Daaruit blijkt dat met name bij kleine plaatsen in veel mindere mate sprake was van een afname van het aantal mensen op straat. Het gaat om plaatsen met minder dan dertigduizend inwoners.

Grote steden missen de toeristen nog

"In de kleine plaatsen is het centrum vaak dé winkelstraat, waar de bakker, slager en groentewinkel zitten. De winkels voor de eerste levensbehoeften, daar zijn de mensen nauwelijks weggebleven", weet Lubbers. Bij de middelgrote steden, tussen de zeventigduizend en tweehonderdduizend inwoners, is het een ander verhaal.

"Daar was het een bloedbad vlak nadat de coronamaatregelen van kracht werden." De drukte in steden als Groningen en Alphen aan den Rijn loopt sinds het begin van de uitbraak van de coronacrisis heel langzaam weer op en komt nu een beetje in lijn met kleinere plaatsen.

Voor de vijf grote steden - Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven - is het een ander verhaal. "Daar is het nog steeds heel erg rustig", constateert Lubbers. "Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met de toeristen, die er nu gewoonweg niet zijn."

De Amsterdamse Kalverstraat springt er in negatieve zin uit. "Aan het begin van de coronacrisis daalde het aantal bezoekers aan die straat met meer dan 90 procent en dat zit nu nog niet op de helft van het gebruikelijke aantal bezoekers."