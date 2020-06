Na tien jaar onderhandelen ligt er eindelijk een nieuw pensioenakkoord op tafel. De grote lijnen waren al bekend, maar het kabinet, werkgevers en vakbonden bereikten vrijdag definitief overeenstemming over de invulling. Betrokkenen reageren positief op de gemaakte afspraken.

"Het was een hele klus", verzucht FNV-voorzitter Han Busker in gesprek met NU.nl. De onderhandelaars zijn de afgelopen dagen hard bezig geweest met het rondmaken van de invulling. "Ik ben blij dat de uitwerking nu afgerond hebben en dat de doelen van vorig jaar gerealiseerd zijn", zegt Busker.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) deelt dat sentiment. "Afgelopen jaar is heel hard gewerkt om al die afspraken uit te werken in de techniek en dat is nu afgerond. Daar ben ik heel blij mee", citeert Het Financieele Dagblad de minister.

Een belangrijke verandering ten opzichte van het oude pensioenstelsel is dat de pensioenen flexibeler worden. Op dit moment is de hoogte van je pensioen nog gekoppeld aan het loon dat je verdient. In het nieuwe stelsel hangt de uitkering af van de ontwikkelingen op de beurs. Gaat die omlaag, dan dalen de pensioenen en als ze omhooggaan dan kunnen ze sneller geïndexeerd worden.

Daarmee wordt de uitkering meer toekomstbestendig, zegt Busker. "De arbeidsmarkt verandert voortdurend. Mensen blijven niet meer hun hele leven bij dezelfde baas. Dit stelsel speelt daar beter op in", aldus de voorzitter van de vakbond. CNV noemt het een "historische stap voorwaarts" en een deal waar ze "mee thuis kunnen komen". De achterban zal zich maandag al over het akkoord buigen.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW laat weten "heel blij" te zijn, omdat de uitwerking "de basis legt voor modernisering zodat het pensioenstelsel weer tientallen jaren mee kan. We hebben een belangrijke stap gezet."

'De bouwvakker kan zo gemakkelijker eerder stoppen met werken'

Naast de flexibilisering van de pensioenregeling, zijn er onder meer ook afspraken gemaakt over het vertraagd verhogen van de AOW-leeftijd en worden er regelingen in het leven geroepen voor mensen met zware beroepen en zelfstandigen.

Vakcentrale CNV is met name blij met het extra geld dat beschikbaar komt waardoor mensen met zware beroepen eerder met pensioen kunnen. "De bouwvakker kan zo gemakkelijker eerder stoppen met werken", aldus CNV-vicevoorzitter Patrick Fey.

Pensioenkortingen dit jaar weer van tafel, volgende week meer duidelijkheid

Verder zijn de betrokken partijen het eens geworden over het uitstellen van pensioenverlagingen. Door de coronacrisis zijn de dekkingsgraden van de fondsen onder de 100 procent beland, wat betekent dat ze minder geld in kas hebben dan dat ze aan verplichtingen hebben. Nu is afgesproken dat pensioenen alleen verlaagd mogen worden wanneer de dekkingsgraad van een pensioenfonds onder de 90 procent ligt op 31 december van dit jaar.

De uitwerking zal begin komende week langs de leden van vakbonden FNV en CNV gaan. Als zij groen licht krijgen, hoopt het kabinet de uitwerking vrijdag in de ministerraad te behandelen, waarna het door de Tweede- en Eerste Kamer moet. Het kabinet heeft daar wel steun nodig van andere partijen. GroenLinks en PvdA gaven vorig jaar al aan voor het pensioenakkoord te zijn, maar hebben nog niet gereageerd op de invulling.