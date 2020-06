Er wordt deze week weer volop gesproken over het pensioenakkoord dat het kabinet vorig jaar sloot met vakbonden en werkgevers. Na een jaar van onderhandelingen lijkt een deal tussen de partijen over de invulling hiervan te naderen. Wat speelt er allemaal en waar draait het ook alweer om? Een opfriscursus.

Het is inmiddels ruim een jaar geleden dat minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) het pensioenakkoord presenteerde. "Het is eindelijk gelukt", zei Koolmees begin juni vorig jaar. "Na jaren van denken en dubben, gaan we nu doen wat we niet langer voor ons uit kunnen schuiven. Het heeft even geduurd", aldus de minister, verwijzend naar de tien jaar aan pogingen door verschillende kabinetten.

Hoofdpunt van het akkoord is een flexibelere pensioenopbouw, die direct gekoppeld wordt aan de prestaties van financiële markten. Hierdoor kunnen pensioenen eerder meestijgen als het goed gaat, maar zullen ze ook eerder gekort worden als het slecht gaat.

Daarnaast wordt de AOW-leeftijd bevroren op 66 jaar en 4 maanden in 2020 en 2021, en stijgt deze vervolgens in stappen naar 67 jaar in 2024. Daarna wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Voor ieder jaar dat we gemiddeld ouder worden, moeten we acht maanden langer doorwerken.

Ook komen er regelingen voor mensen met zware beroepen en zzp'ers. Voor de zware beroepen geldt dat de fiscale heffing, die van kracht wordt als er eerder gestopt wordt met werken, geschrapt wordt. Werkgevers mogen deze groep tot drie jaar kosteloos met prepensioen laten gaan. Voor zelfstandigen komt een niet verplichte regeling die het aantrekkelijk moet maken om voor een pensioen te sparen.

Uitstel van pensioenkortingen weer op tafel

Waar het akkoord van vorig jaar nog erg over de omlijning gaat, zijn de onderhandelaars deze nu aan het inkleuren en lijken zij al enkele dagen een akkoord te naderen. In de nacht van donderdag op vrijdag werd er tot diep in de nacht gesproken tussen vertegenwoordigers van het kabinet, vakbonden en werkgevers.

Wel zijn er nog enkele heikele punten die opgelost moeten worden. Zo wordt opnieuw gesproken over pensioenkortingen: het verlagen van de pensioenen. De kortingen zouden nodig zijn vanwege de gevolgen van de coronacrisis op de financiële markten. Hierdoor hebben pensioenfondsen minder geld in kas dan ze aan verplichtingen hebben. De zogeheten dekkingsgraad lag eind april rond de 90 procent, onder de benodigde 100 procent.

De Telegraaf meldde donderdag dat het kabinet bereid is om de meeste pensioenkortingen voor dit jaar uit te stellen als smeermiddel voor de rest van de onderhandelingen. Vorig jaar werden de pensioenverlagingen door Koolmees ook al uitgesteld om "rust en ruimte te creëren".

FNV wil mogelijk akkoord dinsdag al voorleggen

Ook zouden de partijen nog geen akkoord hebben bereikt over hoe het miljardengat dat ontstaat voor werknemers met een zogeheten premieregeling bij de overgang naar het nieuwe stelsel ingevuld wordt, schrijft Het Financieele Dagblad. De grote vraag is volgens de zakenkrant wie dit gaat betalen. Verder is nog onduidelijk hoe de overgang naar het nieuwe stelsel eruit zal zien.

De gesprekken zullen vrijdag na de ministerraad worden voortgezet, zegt een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Minister Koolmees zal ook aansluiten bij die gesprekken. Er zit flink wat haast bij: vakbond FNV wil de deal, die er nog niet is, dinsdag voor kunnen leggen aan het ledenparlement.