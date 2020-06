Sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart hebben de Nederlandse banken 180.000 aanvragen van bedrijven en consumenten voor hulp gehonoreerd. Met het verstrekken van nieuw krediet of het uitstel van aflossingen aan bedrijven is in totaal 15,2 miljard euro gemoeid, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Het meeste geld gaat naar nieuwe financiering aan ondernemers. 21.000 bedrijven kregen in totaal 12,2 miljard euro, voor een deel met een garantstelling door de overheid.

Verder werd aan 128.000 bedrijven en aan 31.000 particulieren uitstel van betaling verleend. Bij de consumenten gaat het dan om hypotheken of consumptief krediet.

De NVB stelt vast dat het aantal aanvragen voor steun begint af te vlakken. "Tegelijkertijd realiseren we ons dat we er nog lang niet zijn", zegt voorzitter Chris Buijink. "Er zijn nog steeds bedrijven die pijn lijden, zoals de horeca."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.