Meer dan een op de vijf huishoudens ging tussen april 2019 en april dit jaar in zee met een andere energieleverancier. In totaal ging het om meer dan 1,7 miljoen huishoudens. Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) stapten niet eerder zoveel consumenten binnen een jaar over.

Een gunstigere prijs is voor verreweg het grootste deel van de overstappers de drijfveer om van energieleverancier te veranderen, zo blijkt uit de vrijdag gepubliceerde Energiemonitor van de ACM. "De prijsverschillen tussen de verschillende energieproducten kunnen oplopen tot ruim 600 euro per jaar."

Meer dan de helft van de consumenten is in de afgelopen drie jaar al eens van energiebedrijf of contractvorm gewisseld. De toezichthouder ziet dat consumenten bij hun keuze ook de levering van groene stroom laten meewegen. Het percentage consumenten dat aangeeft dat dit een rol speelt, nam toe van 17 naar 21 procent.

"Uit een ander onderzoek van de ACM blijkt dat meer dan de helft van de huishoudens inmiddels groene stroom afneemt en dat energieleveranciers steeds meer groene stroom aanbieden." De toezichthouder ziet erop toe dat groene stroom ook echt aan de eisen voor groene stroom voldoet. "Dat draagt bij aan het vertrouwen in de energiemarkt en aan de energietransitie", aldus de ACM.