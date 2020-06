In april zijn 160.000 mensen in Nederland hun baan kwijtgeraakt. Het Centraal Planbureau (CPB) spreekt van een historische krimp, maar zegt dat de situatie vergeleken met die in andere landen nog meevalt.

Het werkloosheidspercentage nam als gevolg van de coronacrisis toe van 2,9 procent in maart tot 3,4 procent in april. Het aantal WW-uitkeringen steeg met bijna 17 procent, bijna 300.000 Nederlanders zaten in april in de WW.

Gemeten over de eerste vier maanden van dit jaar kromp de beroepsbevolking in Nederland met 1,7 procent. Dat percentage ligt in Duitsland (1,8 procent) hoger en in Italië (6 procent), de Verenigde Staten en Canada (14 procent) nog hoger.

Het aantal gewerkte uren per week daalde de afgelopen maanden sterk. Begin maart lag het gemiddelde op 33,6 uur. Dat was eind maart in één klap teruggelopen tot 29,9 uur. Daarna liep het aantal werkuren gestaag verder terug, tot 28,5 in mei.

Relatief veel jongeren en vrouwen zijn hun baan verloren. De werkzame beroepsbevolking jonger dan 25 jaar nam in april af met 7,5 procent, vooral doordat veel jongeren een flexibel contract hebben.

