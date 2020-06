NS houdt ook na 2024 het alleenrecht op het landelijke spoorwegnet. Voor internationale verbindingen en op een aantal regionale lijnen moet juist meer ruimte komen voor concurrentie, schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens Van Veldhoven levert de NS goede prestaties, ook in vergelijking met buitenlandse spoorbedrijven. De toelating van meer partijen op het hoofdnet vindt de staatssecretaris "complex en risicovol, wat uiteindelijk nadelig kan uitpakken voor zowel de reiziger als de belastingbetaler".

Op verbindingen met Duitsland en België ziet het kabinet wel ruimte voor andere partijen dan NS. De komende tijd wordt onderzocht welke lijnen daarvoor in aanmerking komen.

Regionale vervoerders komen per 2025 ook in aanmerking voor het laten rijden van sprinters tussen Zwolle en Leeuwarden en op een later moment ook tussen Zwolle en Groningen en tussen Apeldoorn en Enschede.