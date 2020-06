In mei zijn 73 bedrijven minder failliet verklaard dan in april, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de eerste vijf maanden van 2020 lag het aantal faillissementen bijna 3 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Het aantal faillissementen bedroeg in april 335 en in mei 262. In absolute cijfers gingen in de handel de meeste bedrijven failliet, maar relatief vielen de hardste klappen in de horeca.

Sinds september 2018 is er een licht stijgende trend te zien in de faillissementscijfers. In april ging het grootste aantal bedrijven op de fles sinds november 2016, toen waren het er meer dan vierhonderd.