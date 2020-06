De Amerikaanse beurzen zijn donderdag diep in het rood gedoken, onder andere vanwege de zorgen over een stijging van het aantal coronabesmettingen in bepaalde delen van het land. Het gaat om de grootste daling in drie maanden tijd.

De Dow Jones-index daalde met bijna 7 procent naar 25.128, 17 punten. Ook de S&P 500 kelderde flink, met bijna 6 procent naar 3002,10 punten. De technologiebeurs Nasdaq sloot ruim 5 procent in de min en belandde - een dag na de hoogst genoteerde stand ooit - weer onder de 10.000 punten.

De aandelenbeurzen, die in maart nog historische verliezen kenden vanwege de uitbraak van het coronavirus en de daaropvolgende lockdown, klommen juist de afgelopen maanden weer omhoog omdat het virus onder controle leek te komen.

De afgelopen dagen is het aantal besmettingen echter in ongeveer de helft van de staten weer gestegen, meldde persbureau AP eerder donderdagavond. Dit is deels te verklaren omdat er meer wordt getest, maar mogelijk ook door de versoepelingen van de maatregelen.

Daarnaast werden donderdag het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering bekendgemaakt. Dit aantal is vorige week wel gedaald, maar met ruim 1,5 miljoen aanvragen nog geen reden tot optimisme. Ook zijn de beleggers de woorden van Fed-voorzitter Jerome Powell nog niet vergeten. De voorzitter van de centrale bank van de VS waarschuwde woensdag dat de Amerikaanse economie nog een lange weg te gaan heeft.