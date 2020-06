Afgelopen mei zag Airbnb een recordaantal binnenlandse boekingen binnenkomen door Nederlandse accounts. Nu de vakantieboekingen herstellen, meldt het platform een stijging van 50 procent vergeleken met het bestaande record voor reizen in eigen land.

Mensen boeken via het platform bovendien stukken dichter bij huis dan voor maart, toen de eerste coronamaatregelen in Nederland werden doorgevoerd. In april en mei bevond de accommodatie van een op de vier boekingen zich binnen een straal van 80 kilometer van het woonadres van de boeker. Voor maart gold dat nog een op de tien.

Van veel boekingen die worden gedaan vindt het verblijf op korte termijn plaats. Meer dan de helft van de reizen vindt binnen dertig dagen na de boeking plaats, meldt Airbnb.

Het blijkt bovendien dat flexibiliteit door vakantiegangers meer wordt gewaardeerd. Het aantal boekingen bij verhuurders met ruime annuleringsvoorwaarden is met 50 procent toegenomen in vergelijking met de periode voor de corona-uitbraak in Nederland.

Eind april verscherpte het platform de hygiëneregels en kregen verhuurders een nieuw schoonmaakprotocol toegestuurd, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Airbnb heeft in Nederland ruim 60.000 accommodaties, waarvan het merendeel zich buiten de hoofdstad bevindt.

