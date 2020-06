De vergunning die was verleend voor de overname van postbedrijf Sandd door PostNL, is vernietigd door de Rotterdamse rechtbank. Dat heeft de rechtbank donderdag bekendgemaakt.

Deze vergunning was een vereiste voor de overname van de tweede speler op de Nederlandse postmarkt door marktleider PostNL. Een woordvoerder van de rechtbank kan niet zeggen of de overname nu met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt moet worden.

"De rechtbank is zich bewust van de ingrijpende consequenties van de vernietiging van de vergunning en de vraag of het samengaan van PostNL en Sandd daadwerkelijk nog ongedaan kan worden gemaakt", staat in een verklaring van de rechtbank.

Volgens een woordvoerder van PostNl kan de integratie van beide bedrijven niet meer worden teruggedraaid. "Alle netwerken van PostNL en Sandd zijn sinds 1 februari samengevoegd, sindsdien bestaat het netwerk van Sandd niet meer."

Twee postbedrijven hadden de zaak aangespannen tegen de vergunningverlening die ten grondslag lag aan de overname. Bij het besluit om de vergunning voor de overname te verlenen, had de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een beroep gedaan op een bijzonder regeling in Mededingingswet.

"Die bijzondere regeling maakt het mogelijk om ondanks een eerdere weigering van de gevraagde vergunning door de Autoriteit Consument & Markt, toch een vergunning te verlenen", aldus de rechtbank in de toelichting op het vonnis.

EZK kijkt of hoger beroep nodig is

Daar mag een beroep op worden gedaan als de overname van groot belang is en dat belang zwaarder weegt dan de vrees voor het beperken van de concurrentie. Het was volgens de rechtbank voor het eerst dat deze regeling werd toegepast voor het verlenen van een vergunning.

"De rechtbank is van oordeel dat de vergunning niet zorgvuldig is voorbereid, omdat postvervoerders geen reële mogelijkheid hebben gehad om hun zienswijze te geven op een voorstel van PostNL over toegang tot het postnetwerk van PostNL na het samengaan met Sandd."

Een woordvoerder van staatssecretaris Mona Keijzer van EZK laat in desgevraagd weten dat de uitspraak net binnen is. "We bestuderen die om te zien wat de gevolgen van de uitspraak zijn en of we hoger beroep tegen de uitspraak instellen."