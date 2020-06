Het uur U nadert voor de Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam (HEMA). Het bedrijf torst een zware schuldenlast met zich mee en een deel daarvan moet voor maandag 15 juni worden afgelost, anders worden de problemen alleen maar groter.

HEMA geeft mondjesmaat informatie over de stand van zaken, zeker niet meer dan strikt noodzakelijk. "We kunnen bevestigen dat we in gesprek zijn met onze schuldeisers", liet het bedrijf eerder weten.

Het spreekt voor zich dat die gesprekken gaan over het terugbrengen van de schuld. "Over de inhoud van de lopende gesprekken doet HEMA geen mededelingen." Op speculaties dat de Nederlandse overheid HEMA te hulp zou willen schieten met een garantie op leningen, komt desgevraagd ook geen inhoudelijke reactie.

De laatste iets uitvoerigere officiële verklaring van het winkelbedrijf, waarvan Marcel Boekhoorn eigenaar is, dateert van eind mei. Daarin laat HEMA aan de schuldeisers weten dat het bedrijf de publicatie van de jaarcijfers voor een tweede keer uitstelt.

Uit dat document wordt ook duidelijk dat de totale schuldenlast van de HEMA zo'n 800 miljoen euro bedraagt, waarvan een deel dit jaar moet worden afgelost. Dat gaat om zogenoemde PIK-notes, die op 15 juni afgelost moeten worden. "Dat gaat om een bedrag van 50 miljoen euro", wil een woordvoerder wel zeggen.

HEMA heeft in Nederland bijna tienduizend werknemers

Wanneer deze schuld niet op tijd wordt afgelost, betekent dit dat alle andere schulden die officieel op naam staan van het moederbedrijf van HEMA, ook direct opeisbaar worden. Met alle gevolgen van dien.

Net als veel andere bedrijven heeft ook de HEMA een tik gekregen van de coronacrisis, maar het zou inmiddels weer de goede kant op gaan met het winkelbezoek en de overall omzet. Sinds 1 juni zijn de bijna honderd restaurants in de winkels ook weer open.

HEMA heeft wereldwijd bijna achthonderd winkels in twaalf landen. In totaal werken zo'n negentienduizend mensen voor HEMA. In Nederland gaat het om 9.500 eigen werknemers in de winkels van de HEMA en het Amsterdamse hoofdkantoor plus de franchisers.