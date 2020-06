De internationale busdienst FlixBus hervat vanaf 18 juni weer reizen vanuit zeven Nederlandse steden, maakt het bedrijf donderdag bekend. Vanuit steden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht kan dan weer naar dertig Europese steden gereden worden.

De eerste bestemmingen van de busdienst liggen dicht bij Nederland: België, Frankrijk en Duitsland, waarvan er in laatstgenoemde al meteen twintig bestemmingen bereikbaar zijn, waaronder Berlijn, Hamburg en München. Volgens FlixBus zijn de bestemmingen dicht bij huis ook de verbindingen waar de meeste vraag naar is onder klanten.

"Op basis van de vraag van de klant worden steden geleidelijk aan het netwerk toegevoegd, zodat we uiteindelijk een geoptimaliseerd netwerk kunnen uitrollen", zegt Jesper Vis, hoofd van de Benelux-tak van FlixBus.

Om ervoor te zorgen dat busreizen zo veilig mogelijk worden uitgevoerd, wordt maar een beperkt aantal stoelen per busrit aangeboden. Verder worden bussen na elke rit gedesinfecteerd, wordt er alleen gebruik gemaakt van een digitaal kaartje en gebruiken reizigers alleen nog de achterdeur voor het in- en uitstappen. Ook moeten klanten een mondkapje dragen in de bus en moet de anderhalvemeterregel in acht worden genomen.