Flexwerkers kunnen vermoedelijk vanaf 22 juni bij het UWV terecht voor een aanvraag voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA), maakt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid donderdag bekend.

"De komende week werkt UWV hard aan het inrichten en testen van het aanvraag- en uitkeringsproces", aldus het ministerie. Het UWV verwacht uiterlijk 19 juni duidelijkheid te kunnen verschaffen over de haalbaarheid van de genoemde streefdatum.

Flexwerkers komen in aanmerking voor de TOFA als hun bruto-inkomen in februari op minimaal 400 euro stond en ze twee maanden later nog maximaal de helft van dat bruto-inkomen binnenkregen. In dat geval kunnen zij een brutobedrag van 550 euro per maand voor de maanden maart, april en mei tegemoetzien.

De TOFA is bedoeld voor flexwerkers die niet kunnen terugvallen op sociale zekerheid. Het ministerie kan niet zeggen om hoeveel mensen het precies gaat.