Verffabrikant AkzoNobel heeft in mei 20 procent minder omzet gerealiseerd dan in dezelfde maand een jaar eerder, zo laat het bedrijf donderdag weten. Inmiddels ziet AkzoNobel de vraag in China en Europa weer aantrekken.

Elders in Azië en in Zuid-Amerika heeft AkzoNobel nog wel last van de coronacrisis. Daarnaast herstelt de coatingdivisie van het bedrijf minder snel dan de verftak.

Met name in de luchtvaart en de auto-industrie zit het nog tegen, schrijft AkzoNobel. In april zag de fabrikant de omzet met 30 procent teruglopen. Op 22 juli maakt het bedrijf de kwartaalcijfers bekend.