Unilever stapt van de duale bedrijfsstructuur af en zal in de toekomst op papier alleen nog een Brits bedrijf zijn, meldt het levensmiddelenconcern donderdag. Momenteel heeft Unilever twee hoofdkantoren: een in Rotterdam en een in Londen. Alleen het laatstgenoemde zal als hoofdkantoor blijven fungeren. Het Rotterdamse kantoor verdwijnt overigens niet.

Unilever zet de stap na anderhalf jaar uitgebreid onderzoek naar de versimpeling van de bedrijfsstructuur te hebben gedaan. Na het schrappen van de Brits-Nederlandse structuur hoopt het bedrijf flexibeler te zijn wanneer het op overnamepad wil gaan.

De aanpassing zal geen gevolgen hebben voor het aantal banen in Nederland. Ook zullen aandelen van Unilever op zowel de AEX in Amsterdam als de Londense FTSE 100 verhandeld blijven worden.

Het is niet de eerste keer dat Unilever voorstelt de bedrijfsstructuur te veranderen. Twee jaar geleden wilde het levensmiddelenconcern op papier juist een Nederlands bedrijf worden, maar na een opstand van Britse aandeelhouders zag het bedrijf ervan af.

Op de achtergrond speelde toen een discussie over de afschaffing van de dividendbelasting. Premier Mark Rutte noemde toen onder meer Unilever als voorbeeld van een bedrijf dat mogelijk uit Nederland zou vertrekken als de belasting niet geschrapt werd.