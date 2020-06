De Amerikaanse producent van vleesvervangers Beyond Meat is donderdag begonnen met de productie van plantaardige vleesproducten in Nederland. Daarvoor heeft het bedrijf een eigen productielijn geopend bij Zandbergen World's Finest Meat.

Bij Zandbergen, waar Beyond Meat een samenwerking mee heeft, worden vegetarische burgers en worstjes geproduceerd. De fabriek in Zoeterwoude moet ook de rest van Europa, het Midden-Oosten en Afrika gaan bedienen.

Beyond Meat wil op termijn de Europese productie van plantaardig vlees geheel in handen krijgen. Om dat voor elkaar te krijgen, heeft het een fabriek in Enschede aangekocht. Deze fabriek zal waarschijnlijk nog dit jaar gaan draaien en is de eerste van Beyond Meat buiten de Verenigde Staten.

"Onze nieuwe faciliteit in Enschede zal niet alleen de productie dichter bij de consument brengen, wat een investering is in de markten en gemeenschappen waar we leveren, maar zal ons naar verwachting ook in staat stellen om gebruik te maken van een lokale supplychain", aldus CEO Ethan Brown.