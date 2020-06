Het moederbedrijf van bezorgdienst Thuisbezorgd, Just Eat Takeaway, gaat samen met de Amerikaanse branchegenoot Grubhub. De bedrijven hebben woensdagavond laten weten tot een overeenkomst te zijn gekomen. Met de overname wordt de grootste bezorgketen buiten China gecreëerd.

De transactie bestaat volledig uit aandelen: Just Eat Takeaway biedt Grubhub 0,671 aandelen per aandeel van de Amerikaanse tak. Daarmee komt de volledige transactie uit op zo'n 6,4 miljard euro.

De fusie van de bedrijven werd woensdag al aangekondigd. Grubhub was eerder al in gesprek met bezorgdienst Uber Eats over een fusie, maar deze gesprekken liepen uiteindelijk op niets uit, waarna Just Eat Takeaway zijn slag kon slaan.

Het is de zoveelste overname van het bedrijf waar Jitse Groen al tijden aan het hoofd staat. Na een lange strijd werd de Duitse tak van Delivery Hero april vorig jaar overgenomen. Vervolgens nam het Nederlandse Takeaway het Britse Just Eat over in januari van dit jaar, na een maandenlange biedingsstrijd met investeringsmaatschappij Prosus.

Met de overname van Just Eat ontstond niet alleen een van de grootste bezorgdiensten ter wereld, maar ook een bezorgdienst die heel Europa dekte. Nu Grubhub met het bedrijf fuseert, is uitbreiding naar de Verenigde Staten een feit en claimt de nieuwe combinatie de grootste te zijn buiten China.

De keten heeft straks locaties in 25 landen. Het hoofdkantoor van Just Eat Takeaway blijft in Amsterdam, Grubhub houdt het hoofdkantoor in Chicago.