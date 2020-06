Het moederbedrijf van bezorgdienst Thuisbezorgd, Just Eat Takeaway, gaat samen met de Amerikaanse branchegenoot Grubhub. De bedrijven hebben woensdagavond laten weten tot een overeenkomst te zijn gekomen.

Met de fusie van Just Eat Takeaway en Grubhub wordt de grootste bezorgketen buiten China gecreëerd.

Het samengaan van de bedrijven werd woensdag al aangekondigd. Volgens de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal was Grubhub eerder in gesprek met bezorgdienst Uber over een fusie, maar liepen de gesprekken op niets uit.

Eerder dit jaar werd het Nederlandse Takeaway al overgenomen door het Britse Just Eat, een overname waarmee niet alleen een van de grootste bezorgdiensten ter wereld ontstond, maar ook een bezorgdienst dat heel Europa dekte. Nu Grubhub samengaat met het bedrijf, is een een verdere verspreiding naar de Verenigde Staten een feit.

De keten heeft straks locaties in 25 landen. Het hoofdkantoor van Just Eat Takeaway blijft in Amsterdam, Grubhub houdt het hoofdkantoor in Chicago.