De centrale bank van de Verenigde Staten (Fed) houdt de rente tot 2022 rond de nul procent. Dat blijkt uit de notulen van de vergadering van het stelsel van Amerikaanse centrale banken.

De Fed zegde ook toe geld in de economie te blijven pompen in het licht van de coronacrisis. Naar verwachting krimpt de Amerikaanse economie dit jaar met 6,5 procent en is aan het eind van dit jaar meer dan 9 procent van de beroepsbevolking werkloos.

"De voortdurende gezondheidscrisis drukt zwaar op de economische activiteit, werkgelegenheid en inflatie op de korte termijn en zorgt voor aanzienlijke risico's voor de economische vooruitzichten op de middellange termijn", aldus de Federal Reserve.

In maart werd de rente in reactie op de uitbraak van de coronapandemie teruggebracht tot rond de nul procent en werden biljoenen dollars aan krediet beschikbaar gesteld voor banken, bedrijven en financiële instellingen.