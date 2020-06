Klanten van de Amerikaanse koffieketen Starbucks kunnen hun bestelling binnenkort aan de stoeprand afhalen terwijl ze in de auto blijven zitten. Ook komen er meer pick-up locaties.

Dat heeft Starbucks-CEO Kevin Johnson geschreven in een open brief aan de medewerkers, over hoe het bedrijf zich aanpast aan de nieuwe realiteit die is ontstaan als gevolg van de coronapandemie. Sowieso wilden klanten al meer gemak, stelt het bedrijf, de uitbreiding van gemakformules wordt nu versneld.

"In de komende anderhalf jaar zullen we de uitbreiding van de gemakformules zoals drive-thru, pickup en het afhalen aan de stoeprand uitbreiden om tegemoet te komen aan de wensen van de klant", aldus Starbucks, dat de koffie to go groot maakte. Bestellen en betalen bij een afhaalpunt of aan de stoeprand gebeurt via de app.

De winkels gaan niet dicht, maar een aantal daarvan wordt wel aangepast. "Terwijl we navigeren door de COVID-19-crisis, versnellen we de transformatie van onze winkels om ons aan te passen aan de nieuwe realiteit", aldus Johnson. Voor het afhalen aan de stoeprand komen mogelijkheden om de auto kort te parkeren voor de deur van een afhaalpunt.

In winkels waar het voor het coronatijdperk heel druk was, worden aan de buitenzijde afhaalloketten gemaakt. Bezorgers van Uber Eat, waar Starbucks mee samenwerkt, kunnen daar ook de bestellingen afhalen. Volgens Starbucks werd 80 procent van de kopjes koffie voor de coronacrisis al voor on the go besteld.