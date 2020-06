Just Eat Takeway, het moederbedrijf van bezorgdienst Thuisbezorgd, is in gesprek met de Amerikaanse branchegenoot Grubhub over een volledig samengaan. Dat heeft Just Eat Takeaway woensdag bekendgemaakt.

Begin dit jaar werd de overname van het Britse Just Eat door het Nederlandse Takeaway definitief. Daarmee ontstond een van de grootste bezorgdiensten voor eten ter wereld.

Met de samensmelting van Takeaway en Just Eat dekte het bedrijf Europa al af, met Grubhub erbij worden de vleugels uitgeslagen naar de VS.

Volgens de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal (WSJ) is het Nederlandse bedrijf tweede keus, want Grubhub was al in gesprek met Uber over een fusie.