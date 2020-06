Bol.com verstuurt dit jaar zeven miljoen artikelen zonder kartonnen verzenddoos, twee keer zoveel als vorig jaar. Het bedrijf streeft er naar eigen zeggen naar om uiteindelijk zo min mogelijk karton te gebruiken, met het oog op de CO2-uitstoot.

De producten waar normaal nog een doos omheen gaat, worden zoveel mogelijk verzonden in de originele verpakking van de leverancier. Alleen als het echt noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor bescherming van het artikel, grijpt bol.com naar de dozen.

Vorig jaar verstuurde het bedrijf al stevige producten als ventilatoren, frituurpannen, strijkijzers, printers, koffiezetapparaten en luiers zonder verpakking. Daar komen nu onder meer luchtbedden, glijbanen en buggy's bij.

Niet alle producten zijn geschikt om zonder extra verpakking te verzenden, zegt een woordvoerder. Sommige artikelen zijn te breekbaar en soms is het ook niet wenselijk als jan en alleman kan zien wat het is. "Bijvoorbeeld als het een cadeau is, of als het om erotische artikelen gaat."

In totaal heeft bol.com 23 miljoen artikelen in het assortiment. Ongeveer 20 procent van de totale uitstoot van het bedrijf komt voor rekening van de verpakkingen. De dochteronderneming van Ahold maakt geen absolute aantallen over de bestellingen bekend.