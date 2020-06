Nederland is bij het herstel van de economische crisis die wordt veroorzaakt door de coronapandemie sterk afhankelijk van hoe het in andere landen gaat. En dan vooral van de situatie in Europese landen. "Nederland is dus gebaat bij een krachtige Europese aanpak van deze crisis", zei DNB-president Klaas Knot woensdag in de Tweede Kamer, waar hij sprak over de coronacrisis.

Bij die Europese aanpak hoort volgens Knot ook een pakket aan maatregelen om de nodige financiële steun te verlenen. "Hoe dat instrumentarium er precies moet uitzien, is vooral een politieke keuze." Binnen Europa wordt al geruime tijd gediscussieerd over hoe vorm kan worden gegeven aan financiële steun voor de landen die hard door de coronacrisis geraakt worden.

Knot laat die keuze nadrukkelijk aan de politiek, maar benadrukt wel dat er iets moet gebeuren. "Het is belangrijk dat het er komt, omdat het bijdraagt aan de economische en financiële stabiliteit, ook in Nederland."

Om verdere economische schade te beperken, is het vooral van belang om het virus onder controle te houden. "Eventuele nieuwe lockdowns zouden grote economische impact hebben", waarschuwt de president van de centrale bank. Maandag presenteerde De Nederlandsche Bank zijn economische ramingen voor het komende half jaar.

Daarin waarschuwde DNB voor een diepe economische crisis, met dit jaar een krimp van maar liefst 6,4 procent. De centrale bank vindt dat de overheid vooral niet de hand op de knip moet houden om de crisis te bestrijden en ook niet te snel de broekriem moet aanhalen.

Ook kan de financiële sector een belangrijke rol spelen door kredieten te blijven verstrekken "aan solvabele bedrijven en huishoudens en het herstel te financieren". Een belangrijk verschil met de vorige crisis, de kredietcrisis, is dat de oorzaak daarvan juist lag binnen de financiële sector. "Wat de economische schade juist vergrootte", aldus Knot.

