Werknemers van Tata Steel in IJmuiden hebben woensdagmiddag voor het eerst in 28 jaar het werk neergelegd. Sinds 14.00 uur wordt er gestaakt en de werkonderbreking duurt tot 22.00 uur in de avond, heeft FNV-bestuurder Roel Berghuis laten weten.

Het rommelt al tijden bij de staalfabriek in IJmuiden, de vroegere Hoogovens. Het Indiase moederbedrijf Tata zou tot duizenden banen willen schrappen bij de Europese staalbedrijven.

De werknemers die nu het werk hebben neergelegd, houden zich bezig met de ertsvoorbereiding. Die leveren de grondstoffen aan voor de hoogovens, pelletfabriek en sinterfabriek. Al die processen komen door de staking in het gedrang.

"Het is voor het eerst in 28 jaar dat er gestaakt wordt en ook nog eens op een cruciale plek in het bedrijf. Dat laat wel zien hoeveel zorgen de mensen van Tata Steel Nederland zich maken", aldus Berghuis.

De staking was volgens de FNV onafwendbaar. Het botert al langer niet tussen IJmuiden en India. Vorige maand vertrok de directeur van Tata Steel Nederland Theo Henrar.

Volgens Tata Steel was dat in goed overleg, maar FNV meldde toen dat hij was ontslagen. Met de staking willen de werknemers volgens de vakbond afdwingen dat er geen banen verdwijnen uit IJmuiden.