Voor het eerst in 35 jaar wordt het eerste vaatje nieuwe haring bij de start van het nieuwe haringseizoen niet geveild. Vanwege de coronamaatregelen kan de veiling donderdag niet doorgaan en wordt de eerste Hollandse Nieuwe aangeboden aan zorgpersoneel.

Medewerkers van het Erasmus MC in Rotterdam mogen als eerste hun tanden zetten in de nieuwe haring en ook in andere ziekenhuizen in Nederland en Duitsland wordt getrakteerd. Het Nederlands Visbureau, dat de veiling organiseert, wil zorgmedewerkers op die manier bedanken voor hun inzet tijdens de coronacrisis.

Het vangstproces zelf verloopt door het coronaregime dit jaar ook anders dan andere jaren, vertelt directeur Agnes Leewis van het visbureau. "Haringinkopers en productiebegeleiders moesten eerder van huis, omdat ze eerst twee weken in quarantaine moeten. En even extra personeel invliegen ter vervanging van zieken was ook lastig."

Volgens Leewis vereisten de maatregelen heel wat creativiteit van de sector, maar heeft de kwaliteit van de haring er in ieder geval niet onder geleden.

Minder drukte verwacht bij de viskraam

De nieuwe haring is vanaf vrijdag te koop bij de vishandel. Daar moet 1,5 meter afstand worden gehouden, waardoor het ongetwijfeld minder druk zal worden dan anders, denkt de uitbater van Simonis aan de haven in Scheveningen. "Als je als handelaar zelf al niet in de gaten houdt dat het niet te druk wordt, doen andere klanten dat wel."

Volgens Simonis doet het de sector vooral pijn dat er dit jaar weinig ruchtbaarheid wordt gegeven aan de start van het seizoen: "Bij die veiling van het eerste vaatje worden mensen toch wakker geschud. Dan denken ze: hé, de haring is er weer."