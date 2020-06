De diepste recessie van wereldeconomie ooit in vredestijd zit eraan te komen, stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) woensdag. Volgens het nieuwste vooruitzicht zou de gemiddelde krimp voor 2020 6 procent bedragen.

"Tegen het eind van 2021 zal het verlies van inkomen eerdere recessies buiten oorlogstijd van de afgelopen honderd jaar overtreffen. Dat heeft ernstige en langdurige consequenties voor mensen, bedrijven en overheden", aldus OESO-hoofdeconoom Laurence Boone.

Als de pandemie bedwongen wordt, herstelt de economie volgens OESO in 2021 weer met een groei van 5,2 procent.

Bij het even realistische scenario van een tweede besmettingsgolf is het beeld echter minder rooskleurig. In dat geval zal de wereldeconomie dit jaar zelfs met 7,6 procent krimpen en in 2021 slechts 2,8 procent groeien.

Volgens OESO doen overheden er goed aan om met hun crisismaatregelen steun te bieden aan werkende mensen met lage lonen en investeringen te stimuleren. Hogere overheidsschulden zijn geoorloofd in deze tijden van economische teruggang en oplopende werkloosheid, aldus Boone.

'Verenigd Koninkrijk kan tot 14 procent krimp verwachten'

De grootste economie ter wereld, die van de Verenigde Staten, zal naar schatting in 2020 7,3 procent krimpen en in 2021 4,1 procent groeien. Als er een tweede uitbraak plaatsvindt, komen de krimp en groei respectievelijk op 8,5 en 1,9 procent.

Voor de eurozone komt de verwachte krimp dit jaar volgens OESO in de huidige situatie op 9,1 procent, met een groei in 2021 van 6,5 procent. Bij een tweede coronagolf zou de recessie in 2020 op 11,5 procent komen en wordt volgend jaar een groei van 3,5 procent verwacht.

Het Verenigd Koninkrijk heeft volgens OESO de slechtste papieren, met een verwachte krimp van 11,5 procent dit jaar en een groei van 9 procent in 2021. Een tweede golf zou zelfs tot 14 procent krimp kunnen leiden in 2020. De groei zou dan in 2021 naar schatting 5 procent bedragen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.