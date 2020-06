Vliegtickets naar de populairste vakantiebestemmingen zijn komende zomer gemiddeld 20 procent goedkoper dan normaal, blijkt dinsdag uit een prijsvergelijking die BNR heeft opgevraagd bij de twee grootste boekingssites.

Voor een vlucht naar Spanje betaal je volgens die vergelijking normaal gesproken gemiddeld 205 euro en nu 171 euro. Een vlucht naar Frankrijk kost normaliter 158 euro en nu nog 119 euro. Daarnaast zijn tickets voor bestemmingen in Turkije 25 procent goedkoper. Vluchten naar Italië zijn zelfs 30 procent voordeliger.

Steffen Boon van Travix (bekend van CheapTickets en Vliegwinkel.nl) benadrukt in gesprek met BNR dat vooral in juli en augustus de prijzen lager liggen. "Maatschappijen hebben in die maanden nog heel wat stoelen die ze moeten verkopen. Er is in de maanden hiervoor weinig tot niets geboekt."

Vakantiegangers storten zich nog niet massaal op de goedkope tickets. Maar nu de coronamaatregelen worden versoepeld, trekt de verkoop wel aan. "Ten opzichte van een jaar geleden zitten we nog maar op de helft, maar de laatste twee weken zien we een groei in het zoek- en boekgedrag."

Hoe het na augustus met de prijzen gaat, durft Boon nog niet te voorspellen. De prijzen voor die periode liggen nu op het normale niveau.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.