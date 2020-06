Sportkledingmerk adidas gaat als reactie op de demonstraties van de Black Lives Matter-beweging meer zwarte en Latijns-Amerikaanse mensen aannemen in de Verenigde Staten, meldt het Duitse sportmerk woensdag. Minimaal drie van de tien nieuwe werknemers van het bedrijf moet zwart zijn of van Latijns-Amerikaanse afkomst zijn.

De gebeurtenissen van de afgelopen twee weken hebben tot reflectie binnen zijn bedrijf geleid, schrijft adidas-topman Kasper Rorsted. "We hebben met werknemers gesproken over het belang van inclusie. We moeten meer doen om een werkomgeving te creëren waarin werknemers zich veilig en gehoord voelen, maar ook zodat mensen gelijke kansen hebben in hun carrière."

Naast het quotum zal het bedrijf 20 miljoen dollar (17,6 miljoen euro) in zwarte gemeenschappen steken en tientallen studiebeurzen gaan betalen.

De demonstraties van de Black Lives Matter-beweging begonnen twee weken geleden na de dood van George Floyd in de Amerikaanse stad Minneapolis. Floyd overleed nadat een agent zijn knie minutenlang in zijn nek had geduwd. De dood van de ongewapende zwarte man wordt gezien als het zoveelste voorbeeld van racistisch politiegeweld.

Demonstraties tegen racisme verspreidden zich over de VS en later ook in andere landen. Zo kwamen in Nederland duizenden mensen af op betogingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De protestacties zijn niet alleen bedoeld om solidariteit met de demonstranten in de VS te tonen, maar ook om te demonstreren tegen racisme en discriminatie in Nederland.