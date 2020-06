Bol.com grijpt in als mondkapjes door verkooppartners voor een te hoog bedrag worden aangeboden. Dat bevestigt de webwinkel dinsdag aan NU.nl, na berichtgeving van het Financieele Dagblad (FD).

Per geval wordt door het bestaande kwaliteitsteam, dat alle producten screent, gekeken of de prijs aan de hoge kant is of ineens is verveelvoudigd, vertelt een woordvoerder. In dergelijke gevallen wordt het product offline gehaald. "Dat kan bijvoorbeeld zijn als er tientallen euro's per mondkapje wordt gevraagd."

Omdat het wel per soort verschilt wat een normale prijs is, bestaat er niet één door bol.com vastgesteld maximumbedrag. De woordvoerder laat weten dat de webwinkel gewoonlijk een strikt beleid voert waarbij prijzen worden overgelaten aan de verkooppartner. Omdat het bij mondkapjes meerdere keren niet goed ging, wordt er nu tijdelijk wel op gelet bij deze productcategorie.

Het FD schrijft ook dat Amazon in Nederland ingrijpt bij grote prijsverhogingen. Het bedrijf biedt vooral producten van externe verkopers. Wanneer deze tot een te grote prijssprong besluiten, verwijdert de webshop de producten. Dit beleid wordt gevoerd omdat Amazon mondkapjes intussen beschouwt als een basisbehoefte.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.