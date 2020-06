Supermarktketen Albert Heijn heeft de afgelopen vijf weken de prijzen van A-merken veel vaker verhoogd dan verlaagd, bevestigt de keten dinsdag aan NU.nl na een analyse van prijsanalysebedrijf Inprijsverhoogd.nl. De prijsverhogingen zijn uitzonderlijk, vergeleken met andere supermarkten.

Inprijsverhoogd.nl schrijft dat uit de 1.806 prijsveranderingen er in 1.464 van de gevallen (81 procent) sprake was van prijsverhogingen.

Het grote aandeel aan prijsverhogingen is opvallend, schrijft de website. "Normaal zijn die in balans", schrijft mede-oprichter Thijs van der Tuin van het prijsanalysebedrijf. Hij wijst onder meer naar AH-concurrent Jumbo, waarbij het aantal prijsverhogingen en -verlagingen in balans zijn.

Volgens het prijsanalysebedrijf komt een dergelijke prijsbeweging nooit voor, soortgelijke patronen zien ze alleen in het begin van het jaar als zaken als btw-verhogingen doorgevoerd worden, maar zelfs dan zijn de veranderingen niet zo groot. Een reden voor het hoge aandeel prijsverhogingen, beschrijft Inprijsverhoogd.nl dan ook niet.

Albert Heijn laat in een reactie weten "inderdaad een aantal prijzen verhoogd te hebben als gevolg van marktontwikkelingen", maar voegt daaraan toe dat supermarktgangers deze verhogingen niet per se zullen opmerken aan de kassa. De analyse richt zich namelijk alleen op A-merken en kijkt niet naar de prijzen van het huismerk, Prijsfavorieten van AH of bonuskortingen. "Daarmee zegt het overzicht niets over wat onze klanten nu daadwerkelijk aan de kassa betalen", aldus de supermarkt in een reactie.