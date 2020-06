De Europese Unie (EU) schaart zich achter een verzoek van de luchtvaartbranche om regels over de CO2-uitstoot, vastgelegd in het CORSIA-systeem van de Verenigde Naties, te versoepelen. Hierdoor zouden luchtvaartmaatschappijen die zich bij CORSIA aan hebben gesloten volgend jaar meer CO2 mogen uitstoten dan eerder gedacht.

CORSIA, dat staat voor Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation, zal op 1 januari 2021 ingaan en stelt dat de CO2-uitstoot van luchtvaartmaatschappijen niet hoger mag liggen dan het gemiddelde niveau van 2019 en 2020. Alle uitstoot die boven dat niveau ligt, moet gekocht worden via emissiehandel. De regeling is tot 2027 nog vrijwillig, daarna wordt deze verplicht.

De EU wil nu dat CORSIA aangepast wordt vanwege de coronacrisis. Hierdoor zal de gemiddelde CO2-uitstoot dit jaar namelijk fors lager liggen, waardoor luchtvaartmaatschappijen in 2021 flink minder kunnen uitstoten dan eerder gedacht. Hierdoor zou de luchtvaart opnieuw een klap krijgen, terwijl de sector nu al in de hoek waar de klappen vallen zit.

Brussel stelt dan ook voor om niet de gemiddelde uitstoot van 2019 en 2020 te nemen voor CORSIA, maar alleen die van 2019. Luchtvaartbrancheorganisatie IATA verwacht dat deze stap de sector bijna 17 miljard zal schelen in kosten. Het VN-agentschap voor de luchtvaart komt de komende drie weken bijeen en zal zich dan over het vraagstuk buigen.

NGO's en milieugroepen zijn niet blij met de stap van de EU. De Duitse milieudenktank Öko-Institut laat in een reactie weten dat een verandering van CORSIA "de vergroening van de luchtvaart met meerdere jaren zal uitstellen".