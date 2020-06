De voorbereidingen voor acties bij Tata Steel zijn in volle gang, laat FNV Metaal-bestuurder Roel Berghuis dinsdag aan NU.nl weten. Het eigenlijke ultimatum voor het bedrijf liep vorige week al af, maar de bond heeft de deadline naar deze woensdag verschoven. Het bestuur heeft nog geen toenadering gezocht.

"Er is geen enkele indicatie dat we dichterbij elkaar gaan komen", aldus Berghuis. Het enige waar de vakbond en het bestuur overeenstemming over hebben bereikt, is de veiligheid die bij acties gewaarborgd moet blijven. "We willen het bedrijf economisch pijn doen, maar geen materiële schade of installatieschade aanrichten."

FNV probeert zoveel mogelijk medewerkers te betrekken bij de acties. "We zijn met mensen in alle hoeken en gaten van het bedrijf in gesprek." Wat er precies staat te gebeuren, wil Berghuis niet kwijt. Wel is duidelijk dat er meerdere acties op de planning staan. Komende dagen kan al iets worden verwacht.

De onrust bij Tata Steel ontstond eind mei, toen directeur Theo Henrar na een carrière van 33 jaar bij het bedrijf onverwachts terugtrad. Hij maakte zich lang sterk voor baanbehoud in Nederland, terwijl het Indiase moederbedrijf banen wil schrappen. Werknemers kwamen in reactie op het bericht spontaan in actie. De vakbonden stelden een eisenpakket op, waarin onder meer baangarantie opgenomen is. Tata Steel blijft echter zeggen dat inkrimping onvermijdelijk is.

Afgelopen week stemden leden van FNV unaniem in met acties bij het bedrijf, net als die van de kleinere vakbond CNV.