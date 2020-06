Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is blij dat eet- en drinkgelegenheden sinds ruim een week weer open zijn, maar constateert dat consumenten terughoudend zijn in het horecabezoek en dat het voor lang niet alle horecaondernemers rendabel is open te zijn.

De belangenorganisatie schat dat ongeveer drie kwart van de horecaondernemingen vorige week de deuren heeft geopend, laat KHN dinsdag desgevraagd weten aan NU.nl.

Of de heropende cafés en restaurants ook openblijven, is nog maar de vraag. Volgens de branchevereniging is het voor veel ondernemers niet rendabel om open te zijn.

Daar was niet alleen het matige weer van de afgelopen week debet aan, ook is het lang niet voor alle horecaondernemers mogelijk de eet- en drinkgelegenheid optimaal in te richten. Binnen mogen maximaal dertig bezoekers tegelijk zijn en zowel binnen als buiten moet in principe 1,5 meter afstand worden gehouden.

"Veel ondernemers hebben het wel geprobeerd, maar zijn na een week - waaronder een paar dagen met slecht weer - tot de conclusie gekomen dat het minder verliesgevend is om de deuren gesloten te houden dan om open te zijn", aldus KHN.

"We hebben ook signalen van horecaondernemers ontvangen dat ze hun zaak weer hebben gesloten omdat het met alle restricties verreweg van rendabel te krijgen is."

'Nieuwe regels moeten nog inslijten'

De organisatie ziet bovendien dat veel klanten nog terughoudend zijn met een bezoek aan de horeca. De reserveringsplicht en het inchecken aan de deur vormen volgens KHN een drempel.

Hoewel de belangenvereniging naar eigen zeggen "heel veel positieve signalen" over de huidige situatie ontvangen heeft, stelt de brancheorganisatie ook dat gasten niet altijd even goed de regels naleven.

"KHN snapt dat we in een gewenningsfase zitten met een heropening die nieuwe regels kent die nog moeten inslijten. Het is belangrijk dat zowel horecaondernemers als gasten zich aan de regels houden."

Voor terrassen geldt geen maximumaantal bezoekers en mensen uit een huishouden of duo's mogen wel aan een tafel zitten zonder onderling 1,5 meter afstand te bewaren.

